Libelle zet vrouwen van Amphia ziekenhuis centraal in speciale versie tijdschrift

BREDA - De vrouwen van het Amphia Ziekenhuis staan vanaf vandaag centraal in de speciale uitgave van Libelle. Vrouwen van diverse afdelingen werkten mee aan de redactionele invulling, leverde ideeën aan en bedachten zo, samen met de Libelle-redactie, de inhoud van dit speciale nummer.

Het stond al langer op het wensenlijstje van de Libelle: een speciale editie waarin vrouwen in de zorg centraal staan. "Tijdens de uitbraak van corona in Nederland werd dit idee nog urgenter. Hun harde werk was, en is, van onschatbare waarde en zij verdienen zo veel meer dan alleen een applaus", vertelt hoofdredacteur van Libelle, Hilmar Mulder. "Wie de vrouwen in de zorg in het zonnetje wil zetten, zet ze natuurlijk ook op de cover." Daarom maakte libelle tien verschillende versies met Amphia-zorgverleners als covermodel.

Met deze speciale editie geeft Libelle de vrouwen een gezicht en een platform voor hun indrukwekkende verhalen. Zo krijgen lezers een exclusief inkijkje: hoe was het écht in het oog van de storm? Medewerkers vertellen hun onroerende verhalen over werken op een covid-afdeling: "Alles stond op z'n kop. Ik ad geen idee meer wat voor dag het was", vertelt een van de vrouwen in een artikel. Ook voeren verpleegkundigen een gesprek met minister van Gezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge.

De speciale editie van de Libelle ligt vanaf vandaag in de winkels.