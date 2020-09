Wedstrijd NAC tegen De Graafschap vervroegd

De uitwedstrijd van NAC tegen De Graafschap van vrijdag 9 oktober wordt eerder op de avond afgewerkt. Het duel is verplaatst van 21.00 uur naar 18.45 uur. De wedstrijd is vervroegd op verzoek van de Doetinchemse eerstedivisionist. De Graafschap werkt in oktober een bomvol programma af. Vorig seizoen verloor NAC beide duels tegen De Graafschap. Op de Vijverberg verloor NAC met 3-0. Later dat seizoen, ging het in Breda met tien man met 1-2 onderuit.