NAC-supporters willen doelwit De Rooij bevrijden van FC Eindhoven: 'Ook wij willen Kaj graag'

BREDA - Supporters van NAC hebben woensdag twee spandoeken opgehangen bij het Jan Louwers Stadion van FC Eindhoven. Met de spandoeken hoopt de aanhang van NAC Kaj de Rooij (19) te ‘bevrijden’ uit de 'Eindhovense kooi'. NAC en FC Eindhoven onderhandelen al een tijdje zonder resultaat over de aanvaller.

De Breda Loco's en Fr0nt76 hebben woensdagavond spandoeken bij het stadion van FC Eindhoven opgehangen. 'Ook wij willen Kaj graag' en 'De Rooij gevangen in Eindhovense kooi', valt te lezen op de spandoeken die zijn opgehangen aan de gevel van de hoofdingang van het Jan Louwers Stadion in Eindhoven. De boodschap op de spandoeken is helder: Laat Kaj vrij. De supportersgroepen zien, net als NAC, Kaj de Rooij graag naar Breda komen.

TEKST GAAT VERDER NA AFBEELDING



Breda Loco's

NAC en FC Eindhoven zijn al enige tijd in gesprek over een mogelijke overgang van Kaj de Rooij naar Breda. NAC wil graag, De Rooij wil graag, maar FC Eindhoven werkt vooralsnog niet mee. De Bredase club heeft al twee keer een bod uitgebracht op de speler, maar de Eindhovense directie vindt dat niet hoog genoeg. De blauw-witten vragen een fors bedrag voor de talentvolle aanvaller en frustreren daarmee voorlopig de onderhandelingen.