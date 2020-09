Breda voor Iedereen: 'Een mobiliteitsvisie moet niet alleen gaan over mobiele mensen'

BREDA - “Een mobiliteitsvisie moet niet alleen gaan over mobiele mensen. Ook mensen die moeilijk uit de voeten kunnen moeten in deze visie voorkomen,”, zegt Jan Mens van Breda voor Iedereen in een reactie op de door Gemeente Breda gepresenteerde concept-mobiliteitsvisie. Deze groep zien we in het stuk nauwelijks terug.''

Breda voor Iedereen vindt dat in het plan te weinig staat over mensen met een rolstoel, blinden en mensen met verminderde leesvaardigheden. ''Het is nu vooral gericht op mensen zonder beperking. Dat is niet alleen een probleem voor Bredanaars, maar ook voor bezoekers van de stad.'' Verder vraagt de organisatie om een juiste positionering van gehandicaptenparkeerplaatsen en controle op (mis)bruik hiervan.

Licht enthousiasme

''Wij zijn wel enthousiast over de suggestie van een aanvullend systeem met flexibele busjes, in aansluiting op WMO vervoer'', aldus Mens. Verder komt Breda voor Iedereen met de suggestie voor fietstaxi's. ''Dit kan een een zeer interessante aanvulling zijn. Niet alleen voor de eigen inwoners maar zeker ook voor toeristen, al dan niet ouder of met een beperking.''