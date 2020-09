Brownies&downieS opent vestiging in het centrum van Breda

BREDA - Na jaren zoeken heeft Brownies&downieS eindelijk een locatie gevonden in de Bredase binnenstad. De keten van lunchrooms waar jongeren met een beperking werken, vestigt zich medio december aan de Halstraat 29. De zaak in Breda zal de 55e vestiging van de formule worden.

"De afgelopen jaren zijn we actief op zoek geweest naar een geschikte locatie in het centrum van Breda", vertelt Philip Christiaans, werkzaam als Formule Manager bij Brownies&downieS. "We zijn van origine een Brabants bedrijf, dan wil je uiteraard ook in het bourgondische Breda een vestiging openen. Daarom stond Breda al heel lang hoog op ons verlanglijstje van potentiële locaties in Nederland." Brownies&downieS Breda zal zich vestigen aan de Halstraat 29 in het pand waar voorheen Blyf gevestigd was.

Zoektocht

Toen Manon Boisnard, die de vestiging gaat starten, voor het eerst ging kijken naar deze locatie, werd ze op slag verliefd op het pand. "De locatie is perfect voor de Brownies&downieS formule, op een drukke aanlooproute naar het centrum met een prachtig terras." De zoektocht naar een geschikte locatie duurde bijna twee jaar voor Manon. "We hebben diverse locaties bekeken, soms was het pand niet geschikt en soms was het financieel niet rendabel om op een bepaalde locatie te starten", vertelt ze. "Maar gedurende de gehele periode heb ik het gevoel gehad dat het goed zou komen. Ik krijg ook enorm veel enthousiaste reacties als ik vertel waarmee ik bezig ben. Voor mij is het oprecht een droom die uitkomt, een ondernemersdroom."

Verbouwing



Op 1 november krijgt Manon de sleutel van het pand. Vervolgens zal er binnen een aantal weken een complete verbouwing worden uitgevoerd. "We gaan straks binnen 55 zitplaatsen creëren, met warme kleuren en een stoere bar welke zorgen voor een huiskamer gevoel. Daarnaast zullen er ook enkele typische elementen uit Breda in het interieur verwerkt worden. Ik kan niet wachten totdat het 1 november is en we kunnen beginnen met verbouwen." Of de onzekere tijden waarin we leven haar aan het twijfelen hebben gebracht? "Uiteraard denk je hier altijd goed over na, maar ik zie het juist als een kans om deze prachtige locatie te bemachtigen. Daarnaast draaien de vestigingen van Brownies&downieS na de heropening op 1 juni weer op hetzelfde omzetniveau als voorgaande jaren. Dit in combinatie met mijn enthousiasme moet ervoor gaan zorgen dat ook Brownies&downieS Breda een succes gaat worden."

Brownies&downieS

Brownies&downieS werd in 2010 opgericht door Thijs Swinkels toen hij startte met een restaurant in het centrum van Veghel. Nadat in 2012 de keuze werd gemaakt voor franchise ging het hard met de formule, ieder jaar opent de vestiging gemiddeld 8 restaurants. Ook opende de winnaar van de Foodservice Award 2020 recent haar eerste restaurant op een onderwijslocatie en werd een eerste to-go store geopend in Haarlem.