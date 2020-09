De bouw van het langste zonnepark van Nederland langs de A58 in volle gang

BREDA - Wie vanuit Breda de A58 richting Etten-Leur neemt, komt binnenkort langs het langste zonnepark van Nederland. De eerste paal is in juli al geslagen. De werkzaamheden zijn nog steeds in volle gang. Naar verwachting is het zonnepark eind 2020 klaar.

Aan de Rijksweg A58 bij Etten-Leur wordt het langste zonnepark van Nederland gerealiseerd. Op de geluidswal van bijna vier kilometer lengte komen zo’n 6.500 zonnepanelen te staan. Aan de opgewekte stroom hebben inwoners van Breda nog even niets. Het zonnepark zal genoeg duurzame energie produceren voor ongeveer 800 huishoudens. De stroom wordt in eerste instantie exclusief aangeboden aan inwoners van Etten-Leur. Bas Wijnen, directeur Vrijopnaam, is trots op het initiatief. “Iedereen kan meedoen. Juist ook mensen die zich geen zonnepanelen op hun dak kunnen permitteren." Na zes weken mag iedereen een zonnepaneel op het park kopen.

Dat het nieuwe zonnepark langs de A58 het langste van Nederland is, wil absoluut niet zeggen dat het ook het grootste is. Zo wordt er dit jaar nog bij Breepark een zonnepark met 94.000 panelen gebouwd. Het grootste zonnepark van Nederland is nog eens meer dan drie keer zo groot, namelijk 315.000 zonnepanelen. Dat zonnepark vind je in Groningen.

Naar verwachting is het zonnepark langs de A58 eind 2020 klaar.



Wesley van der Linde / Groennieuws