De klok tikt weer: renovatie van het uurwerk van de St. Laurentiuskerk afgerond

BREDA - De renovatie van het uurwerk van de St. Laurentiuskerk in het Ginneken is afgerond. De wijzerplaten zijn opnieuw beschilderd en de wijzers zijn voorzien van een nieuw laagje bladgoud. Vanaf vrijdagmiddag 17.00 uur gaat de klok weer tikken.

Vrijdagmiddag staan de wijzers van de klok stil op kwart voor vijf. Zodra de knop in de sacristie wordt ingedrukt, schieten de wijzers op alle vier de wijzerplaten in een keer naar 17.00 uur. Het uurwerk wordt dan weer weer aangestuurd door een draadloos gps-signaal van de atoomklok in Mainhausen in Frankfurt am Main.