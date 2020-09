OLV-conrector Tol Swinkels fietst 250 kilometer voor onderzoek naar stofwisselingsziekte

BREDA - Vandaag fietst Tol Swinkels, conrector van het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda, met zijn team maar liefst 250 kilometer voor Ride4Kids. De fietstocht begint in Tilburg en eindigt in Emmen. Normaal gesproken wordt er een Pyreneeën Challenge gedaan, maar vanwege het coronavirus is er dit jaar een alternatieve rit.

Swinkels fiets dit jaar met zijn team voor Ride4Kids. Dit is een organisatie die geld inzamelt om onderzoeken te steunen die gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen met een stofwisselingsziekte.

Momenteel is er al een bedrag van iets boven de 200.000 euro ingezameld voor het goede doel. ''Een prachtig bedrag'', aldus de organisatie van Ride4kids. Uiteraard hopen zij zeker vandaag nog meer geld op te halen voor de stichting. Swinkels zelf haalde tot nu toe al een bedrag van ruim 1.362 euro op.

Wil je Ride4Kids en Tol supporten? Dit is mogelijk via de site www.ride4kids.nl.