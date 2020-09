Coronavirus vastgesteld bij leerling van Curio Scala: 'Eén andere scholier uit voorzorg in quarantaine'

BREDA - Op middelbare school Curio Scala in Teteringen is deze week het coronavirus vastgesteld. Dat bevestigd een communicatiemedewerker aan deze site. Het gaat vooralsnog om één scholier.

Bij één leerling van het Scala is deze week corona vastgesteld. "Deze jongen is afgelopen maandag in de loop van de dag ziek naar huis gegaan", meldt Nienke Dolfing, communicatiemedewerker bij Curio. Sindsdien zit de scholier thuis in quarantaine. "Hij zat in de klas altijd naast dezelfde persoon. Diegene is uit voorzorg ook thuis in quarantaine gegaan. De rest van zijn klas mag nog wel naar school komen."

De school heeft alle ouders van de school middels een brief geïnformeerd. "Omdat het de eerste keer was dat het virus binnen onze school werd vastgesteld, vonden we het belangrijk om de ouders goed te informeren", legt Dolfing uit. "Daarom hebben we twee verschillende brieven opgesteld: één voor de ouders van de klas en één voor alle ouders van de school."

In deze brieven wordt nogmaals gevraagd extra alert te zijn op klachten en RIVM-instructies op te volgen. "Ook hebben onze leerlingen en medewerkers nieuwe instructies gekregen over waar ze op moeten letten, wanneer een leerlingen wel of niet mag komen enzovoort."