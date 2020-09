Trouwfeest in Rijsbergen loopt uit de hand: VVD stelt vragen over zalencentra in Breda

BREDA - Afgelopen week is een trouwfeest net over de gemeentegrens, bij Rijsbergen, flink uit de hand gelopen. Er was sprake van een steekpartij en het slachtoffer bleek ook nog eens besmet te zijn met het Coronavirus. Omdat er in Breda ook locaties op deze schaal (trouw)feesten kunnen organiseren, stelt de VVD Breda vragen aan het college.

Het trouwfeest in Rijsbergen liep flink in de soep, zoals VVD Breda het omschrijft. Er vond een steekpartij plaats, waarna het slachtoffer ook nog eens besmet bleek te zijn met het Coronavirus. "Later kwam er steeds meer verbazing over de schaal van dit feest, waar ook nog eens veel gasten uit een door Nederland aangewezen oranje gebied aanwezig waren."

Verbazing

De Bredase VVD is, net als de politiebond, verbaasd dat een dusdanig groot feest met veel Belgische gasten mogelijk is op dit moment. ''Juist in deze tijd waar we veel horecaondernemers zien ploeteren om hun zaak boven water te houden. Zij moeten zich aan alle regels houden en het aantal gasten in de huiselijke sfeer moet ook beperkt blijven.''

Ook in Breda zijn er locaties die (trouw)feesten op deze schaal kunnen organiseren. ''Wij maken ons dan ook zorgen dat deze ‘feesten’ de veiligheid van alle Bredanaars in gevaar kunnen brengen'', aldus VVD Breda. Daarom stelt de partij een drietal vragen. De VDD wil graag weten of het college ermee eens is dat 'feesten' van deze omgang op dit moment niet uit zijn te leggen. Ook vragen zij of er een beeld is op Bredase zalencentra waar evenementen van deze grootte georganiseerd kunnen worden. De laatste, maar eveneens belangrijke vraag is wat het college kan doen om te voorkomen dat deze grote evenementen georganiseerd worden, zeker met veel gasten uit een door Nederland aangewezen oranje gebied.