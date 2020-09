Op de werkvloer bij ABC Clinic-secretaresse Rania: 'Veel mensen vragen me of ik zelf ook iets heb laten doen'

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek 'Op de werkvloer bij' gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: secretaresse Rania Aissa.

Wie binnenloopt bij ABC Clinic aan de Paardeweide in Breda wordt altijd welkom geheten door Rania (23) of Suzanne. De twee secretaresses zijn op die manier hét gezicht van de kliniek die gespecialiseerd is in injectables, ooglidcorrecties, plastische chirurgie en huidverbetering.

Wat is de eerste reactie die je krijgt van mensen wanneer je vertelt dat je bij ABC Clinic werkt?

Mensen vragen altijd meteen of ik zelf ook iets heb laten doen. Maar dat is niet zo, haha. Ik ben pas 23, dus ik vind mezelf daar iets te jong voor. Verder vinden mensen het vooral erg interessant. De wereld van plastische chirurgie is toch iets waar veel mensen niet zoveel vanaf weten. Het is toch heel anders dan secretaresse zijn op een kantoor of bij de gemeente.

Hoe kom je aan deze baan?

Ik heb een opleiding afgerond voor secretaresse. Daarbij liep ik mijn afstudeerstage bij ABC Clinic. Ik vond het eigenlijk vanaf moment één al heel interessant. Bij mijn sollicitatiegesprek heb ik ook enorm veel vragen gesteld. Na mijn stage kreeg ik de vraag of ik zou willen blijven. Daar heb ik volmondig ja op gezegd. Ik vind mijn werk heel afwisselend en uitdagend en het contact met mijn collega's en de cosmetisch artsen en plastisch chirurgen heel prettig.

Hoe ziet een werkdag eruit voor jou?

Mijn collega en ik werken om de dag front- en backoffice. Wanneer je voor staat, heb je meer de rol van gastvrouw. Je heet cliënten welkom en begeleidt ze door het hele traject heen. Je plant de afspraken in, geeft na de ingreep de uitleg over de verzorging en je ziet ze bij hun controleafspraak weer terug. Wanneer je achter werkt, ben je meer aan het regelen. Denk dan onder andere aan het doen van bestellingen en het beantwoorden van de telefoon.

Heb je stress van je werk?

Het kan zeker hectisch zijn. Onze dagen zitten heel vol, en je bent eigenlijk constant bezig. Naar de klok zitten kijken is er nooit bij, de dag gaat altijd enorm snel voorbij. Natuurlijk probeer ik altijd alles zo goed mogelijk te plannen, maar uiteindelijk is een dag nooit helemaal te voorspellen. Cliënten komen soms te laat, moeten afspraken verplaatsen, of bepaalde materialen raken sneller op dan verwacht waardoor je met spoed nieuwe bestellingen moet doen. Je moet dus wel stressbestendig zijn, want uiteindelijk is de verantwoordelijkheid groot. Wanneer ik mijn werk niet goed doe, dan heeft dat consequenties voor het gehele logistieke proces binnen de kliniek.

Wat vind je het leukste aan je werk?

Het contact met de cliënten. Dat hebben we namelijk heel veel. Wanneer we bijvoorbeeld meerdere ooglidcorrecties gepland hebben staan op een dag, dan ben ik heel de dag bezig met het begeleiden van de cliënten. Dan bouw je wel een vertrouwensband op. Vaak wanneer cliënten dan op controle komen, zijn ze heel blij als ze mij zien staan. Dat vind ik enorm leuk om te merken.