SP Breda: 'Rapport over mislukte mediation in pietendiscussie achtergehouden'





BREDA - SP Breda stelt vragen over het tot nu toe uitblijven van resultaten rondom de invulling van de Sinterklaasviering. De gemeenteraad riep op 18 juni per motie het college op om met belanghebbende partijen op basis van mediation in gesprek te gaan over die invulling. Uiterlijk midden september werd gevraagd de resultaten hiervan terug te koppelen. Oud-burgemeester Peter van der Velden leidt het traject.



''Inmiddels is het medio september en van betrokken partijen hebben wij vernomen dat het mediationtraject is afgerond en het rapport door Van der Velden is aangeboden aan het college'', aldus raadslid Bas Maes van SP Breda. De gemeenteraad weet alleen formeel nog van niets. ''SP Breda betreurt dit omdat het onder de pet houden van dit rapport geen recht doet aan de motie en het feit dat de gemeenteraad nu aan zet is. Het is prima dat ook het college met een reactie komt, maar het rapport zelf had direct gedeeld moeten worden met de raad.''



''Wij hebben van de betrokken partijen vernomen dat het mediationtraject niet tot overeenstemming over de kleur van de kindervriend heeft geleid. Anti-discriminatieclubs en het onderwijsveld willen aansluiten bij de landelijke lijn van roetveegpieten.'' Het Sinterklaas Comité Breda weigert dit en komt met een eigen variant. ''Het mediationtraject lijkt daarmee mislukt.'' Eerder gaf het college aan geen mogelijkheden voor een doorbraak in de pietendiscussie.

Vragen

De handelswijze riep flink wat vragen op bij SP Breda die zij zullen voorleggen. Ze gaan onder andere vragen waarom het rapport onder de pet is gehouden en op wiens initiatief dit ging en of ze het eens zijn dat de gemeenteraad nu een uitspraak mag doen over de kleur van piet.

Donderdag 17 september zal SP Breda de vragen voorleggen.