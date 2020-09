Klaar voor de start, af! Kick-off NK-atletiek bij SPRINT

BREDA - De officiële kick-off van de Nederlandse Kampioenschappen atletiek gaat vandaag van start bij SPRINT in Breda. Het NK zelf vindt in juli 2021 plaats.

Op 19 september vindt bij Atletiekvereniging SPRINT de officiële kick-off plaats van het Nederlands Kampioenschap Atletiek, dat in juli 2021 door SPRINT, in samenwerking met de Atletiekunie, wordt georganiseerd. Het NK Atletiek is de belangrijkste atletiekwedstrijd in Nederland. Het grootste deel van de atletiekonderdelen wordt op de Mondobaan van SPRINT afgewerkt worden, een beperkt aantal onderdelen in de binnenstad van Breda. De Grote Markt is voor dit laatste nadrukkelijk in beeld. Met de geleverde prestaties kunnen atleten punten verdienen om in aanmerking te komen voor plaatsing voor het WK Atletiek later in 2021 en/of de Olympische Spelen.



“Zo’n NK is toch de kers op de taart. SPRINT heeft in haar 78-jarige bestaan al heel veel grote wedstrijden mogen organiseren, maar deze is echt wel de absolute topper. Dit vergt het uiterste van de vereniging en al haar vrijwilligers. Maar zo af en toe is zo’n grote uitdaging ook wel goed voor je vereniging en de stad Breda. Zeker nu we zeer waarschijnlijk ook nog rekening moeten houden met allerlei voorzorgsmaatregelen in verband met het coronavirus”, aldus Paul Alberts, voorzitter van SPRINT.



Breda brengt het samen

Het NK Atletiek past goed in de ambitie van Breda om jaarlijks een groot sportevenement in Breda te houden, dat aansluit bij het thema ’Breda brengt het samen’. Zo mogelijk zullen ook incourante onderdelen op het NK Atletiek plaatsvinden voor niet-wedstrijdatleten; zo wordt hen een podium geboden waarbij ze in een andere ambiance hun sport kunnen beoefenen.



De kick-off start 19 september om 11.30 uur bij Atletiekvereniging SPRINT en zal geopend worden door Daan Quaars, wethouder van sport en evenementen en Esther Akihary, bestuurslid van de Atletiekunie.