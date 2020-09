Demolition Day 2020: geen afval maar eindproduct

ROOSENDAAL - Altijd al een slooplocatie willen bezoeken, maar nooit de mogelijkheid gehad? Pak dan nu uw kans en bezoek op zaterdag 19 september 2020 een sloopproject tijdens de nationale Demolition Day. Op deze dag geeft de sloopbranche een kijkje in de keuken van het prachtige vak dat sloper heet. Ook Gebr. Snellen BV uit Rijsbergen zal deze dag haar deuren openstellen op haar circulaire sloopproject: Ontmanteling Stadskantoor, Stadserf 1 te Roosendaal.

Bij ruimtemakers Gebr. Snellen is het demonteren van bouwmaterialen voor hergebruik niets nieuws onder de zon. Dit is met de paplepel ingegoten. Opa Snellen begon net na de Tweede Wereldoorlog een sloopbedrijf. Omdat materialen schaars waren, werden zoveel mogelijk producten gereed gemaakt voor de handel en kregen bouwmaterialen een tweede leven. Vader Leo heeft deze filosofie doorgezet en ook bij Hans en Arno Snellen komt het woord afval niet in het woordenboek voor.

Circulair slopen

De firma Snellen is al sinds 2000 in het bezit van het sloopcertificaat SVMS 007 (Stichting Veilig en milieukundig slopen). Omdat ook opdrachtgever Gemeente Roosendaal, circulair slopen hoog in het vaandel heeft staan, past dit project perfect binnen de bedrijfsstrategie van de twee gebroeders uit Rijsbergen. Circulair slopen houdt in dat afkomende materialen een tweede leven krijgen. Dit kan door directe verkoop maar ook door materialen te bewerken of op een andere manier toe te passen. Daardoor wordt de afvalberg flink beperkt. Omdat hout opnieuw wordt gebruikt worden er minder bomen gekapt en het milieu aanzienlijk minder belast. Op dit project wordt ook zoveel mogelijk beton heel gelaten of in verwerkbare delen (max. 12 ton) gedemonteerd en elders weer hergebruikt. Beton zorgt in de bouw voor een zeer hoge CO2 uitstoot en hergebruik van dit materiaal is dus van wezenlijk belang. Graag de firma Snellen ter plaatse nog meer voorbeelden van hergebruik zien.



Rondleiding

Op de open dag van 19 september krijgen bezoekers een gratis rondleiding van ongeveer drie kwartier op de slooplocatie aan het Stadserf 1 te Roosendaal. Ter plaatse kunnen zij zien hoe materialen toegepast zijn geweest in het oude stadskantoor, hoe ze zijn gedemonteerd en wat de eindbestemming van een aantal producten is geworden. Tevens zal er op deze dag aandacht zijn voor andere werkzaamheden binnen ons bedrijf. Denk daarbij aan asbestverwijdering en diverse slooptechnieken zoals boren en zagen. De rondleiding start tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Om alles coronaproof te laten verlopen dienen belangstellenden zich vooraf aan te melden via: www.demolitionday.nl. Gebr. Snellen BV volgt de richtlijnen van het RIVM.