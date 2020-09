Themabijeenkomsten over de toekomst op het Seeligkwartier

BREDA - Dinsdagavond 22 september start een reeks themabijeenkomsten op de Teruggave (Gasthuisvelden 11) over de toekomst van het Seeligkwartier. Tijdens vier bijeenkomsten wordt de visie geformuleerd op het gewenste karakter van dit stukje binnenstad. De vier thema’s zijn door Bredanaars bepaald.

Het gebied van de oude Seeligkazerne en De Teruggave worden van het rijk gekocht en ‘teruggegeven’ aan de stad. Deze plek – volgens sommigen de geboortegrond van Breda - wordt dus voor iedereen en iedereen mag erover meedenken. Maar wie is eigenlijk iedereen? Die vraag staat centraal tijdens de eerste themabijeenkomst op 22 september.

In het afgelopen half jaar is er intensief gesproken met Bredanaars over de toekomst van het Seeligkwartier. “Veel Bredanaars zien liever vandaag dan morgen dat het terrein kan worden gebruikt”, zegt Jurrian Arnold van Open Kaart, het bureau dat de co-creatie begeleidt. “Een veelgehoorde wens is om er een gastvrij gebied van te maken waar zoveel mogelijk mensen van kunnen genieten. Tijdens de themabijeenkomsten moet concreter worden wat dat betekent.”

“Zo concreet dat de kosten al in beeld worden gebracht voordat er definitieve plannen liggen”, vult zijn collega Pieter Graaff aan. Door duidelijk te krijgen wat mogelijk en betaalbaar is, kan er ook echt wat gedaan worden met de aangedragen ideeën”.

In deze fase van het proces wordt nog geen ontwerp gemaakt, maar worden door Open Kaart al wel mogelijkheden verbeeld. ''Die helpen ook om meer gevoel te krijgen bij wat er nodig is om tot een financieel haalbaar plan te komen'', aldus Arnold.



Meedoen

Tijdens de bijeenkomst kun je inspiratie opdoen, maar ga je vooral ook zelf aan de slag. Rond vier tafels wordt verder invulling gegeven aan het centrale thema. Gedurende de avond worden de uitgangspunten geformuleerd die uiteindelijk de visie vormen op de toekomst van dit gebied. Deze uitgangspunten worden meegenomen naar de volgende bijeenkomst.

Wil je op de hoogte worden gebracht van de uitkomsten en er een volgende keer bij zijn? Meld je dan aan op www.gasthuisvelden.nl