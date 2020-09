Weerbericht Breda: ‘Tropische septemberdagen’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting dinsdag 5 september 2020.



Algemene luchtdrukverdeling

Boven het oosten van Europa ligt een krachtig hogedrukgebied. Haar tegenhanger is een lagedrukgebied bij het zuidwesten van Frankrijk. Morgen verandert er nog niet zo veel. Vanaf woensdag komt een nieuw krachtig hogedrukgebied bij Noorwegen in beeld.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag

De nacht naar dinsdag is zacht met minima rond 14 tot 16 graden. Overdag snel oplopende temperaturen naar 32 of 33 graden. Verder zonnig met een zwakke zuidenwind van 2 Beaufort. Zonnig, maar later op de dag ook hoge dunne sluierbewolking.

Woensdag

Ook de nacht naar woensdag is zacht met temperaturen van 15 tot 17 graden. Overdag wisselen wolken en zon elkaar af, maar het blijft droog. De wind is naar het noordwesten gedraaid en zwak tot matig. De temperaturen zijn nog hoog voor de tijd van het jaar, maar doen met 25 tot 27 graden wel een stapje terug.

Donderdag

Frisser met wolkenvelden. Later op de dag terug meer zon. Het blijft veelal droog. De noordoostenwind is met 3 tot 4 Beaufort matig. Temperaturen tot 21 of 22 graden.



Zonsopgang- en zonsondergangtijden voor maandag 14 september 2020

Zon op: 07:14 uur

Zon onder: 19:57 uur

Daglengte: 12:43 uur



Zo was het weer maandag 14 september 2020

Maximumtemperatuur 30,7 graden

Minimumtemperatuur 11,4 graden

Neerslag droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 14 september 2020 om 15:00 uur