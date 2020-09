Kunstwerk met gezichten bij Pier15 verwijderd na commotie

BREDA - Het kunstwerk op Pier15, gemaakt door Erik Kessels heeft voor veel reacties gezorgd. Het werk genaamd Destroy your face werd gezien als aanmoediging voor geweld tegen vrouwen. Pier15 laat in een statement op de Instagrampagina weten dat dit niet de bedoeling is en biedt daarbij excuses aan. Het park laat weten dat het werk wordt verwijderd.

''Tijdens de ontwikkeling van het project heeft Pier15 akkoord gegeven voor het plaatsen van het werk in het skatepark'', aldus de leiding. ''Wat bedoeld was als een kunstwerk om de dialoog aan te gaan over de huidige maakbaarheid van deze generatie. Helaas roept het toch andere associaties op. Wij bieden hier onze oprechte excuses voor aan.''

''Met dit in ons achterhoofd heeft Pier15 de beslissing gemaakt het kunstwerk te verwijderen.'' De skatebaan geeft verder aan dat je een discussie zou kunnen voeren over wat wel een geen kunst is. In essentie is Pier15 een skatebaan en geen kunsthal. Iedereen moet zich hier prettig en welkom voelen.