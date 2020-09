Man raakt gewond tijdens lossen van vrachtwagen in de Donkvaart

BREDA - Een man is dinsdagochtend aan zijn been gewond geraakt tijdens het lossen van een vrachtwagen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Rond 10.00 uur kwam de melding bij de alarmcentrale binnen. De man reed een vrachtauto en was bezig met het laden en lossen. Ergens in het proces raakte hij gewond aan zijn been. Hoe dit precies gebeurd is, is niet bekend.

De man is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.



PERRY ROOVERS