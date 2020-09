Zandberg-West over wijkplanproces: 'Dit is schijnparticipatie'

BREDA - Bewoners van Zandberg zetten vraagtekens bij het feit dat een klein aantal bewoners tegen het invoeren van betaald parkeren zijn. ''Het eerder opgestarte en het niet afgemaakte wijkplanproces in de wijk Zandberg-West is een voorbeeld van schijnparticipatie'', aldus de woordvoerders van de wijk. ''Daar waar de wethouder spreekt van een democratisch proces, spreekt de wijk van het in de maling en niet serieus nemen van bewoners.''

''Een klein aantal bewoners zou tegen het invoeren van betaald parkeren zijn'', verteld woordvoerder Peter Elbertse. ''Een petitie die meer dan 1200 keer ondertekend is en een protestmars van meer dan 100 mensen in het coronatijdperk laten toch een ander beeld zien. Wij denken het tegenovergestelde: een klein aantal bewoners is voor invoering van betaald parkeren.''

Ook bewoners en ondernemers van de Baronielaan hebben de petitie ondertekend. ''De onderbouwing voor het besluit om betaald parkeren in te voeren is flinterdun. Er is geen verkeerskundig en draagvlak onderzoek gehouden.''

''De conclusies die worden getrokken zijn gebaseerd op lucht en van horen zeggen. Tja…naar wie wil je dan luisteren? Dat bewoners in de maling en niet serieus worden genomen is blijkbaar geen issue. Wel een participatieleidraad opstellen maar er niet naar handelen, is blijkbaar ook geen probleem. Je zou toch van een gemeenteraad die zichzelf serieus neemt mogen verwachten dat aan eigen onderzoek wordt gedaan.''

Wijkbewoners komen in actie

''Wij -de wijkbewoners- laten het er niet bij zitten en geven twee onafhankelijke bureaus zelf opdracht voor het uitvoeren van verkeerskundig advies en draagvlakanalyse.'' De kosten van 5000 euro worden door de wijkbewoners zelf gedragen. Hiervoor is vanaf vandaag een crowdfunding opgestart. ''Tot nu toe voelen een groot aantal van de bewoners van de wijk Zandberg zich niet gehoord door het college maar ook niet door de gemeenteraad. We doen nogmaals een beroep op vooral de gemeenteraad. Geef ons als bewoners de ruimte om de resultaten van ons onderzoek te delen en mee te laten wegen in de nog te nemen vervolgstappen'', luidt de laatste boodschap van de bewoners.