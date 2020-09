Weerbericht Breda: 'Gisteren warmste septemberdag ooit'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag een terugblik op de warmste septemberdag ooit: dinsdag 15 september 2020.

Ja, het nieuwe klimaat is begonnen. Sneuvelden gisteren al dagrecords met in heel Brabant kwikstanden over de 31 graden.

Vandaag kwam er nog een schepje bovenop. Opnieuw een dagrecord, maar de temperatuur schoot daar naar recordwaarden.

Nooit eerder werd het in Brabant zo warm: 35,7 graden in Breda (niet KNMI weerstation),35,1 graden in Gilze Rijen, 34,4 graden in Woensdrecht, 34,0 graden in Eindhoven en 33,5 graden in Volkel. Het oude record, feitelijk nog jong belegen, was 33,1 graden gemeten op 13 september 2016 zowel te Gilze Rijen als in Eindhoven.



Hittegolf

In september is er nog nooit een hittegolf voorgekomen. Daarvoor moeten er minimaal drie tropische dagen van 30 graden achtereen optreden. Morgen draait de wind namelijk naar het noorden tot noordwesten en wordt minder warme lucht aangevoerd. Toch mogen we nog genieten van zomers weer met maxima tot 27 of 28 graden en meest zonnig en droog weer. De kans dat een van de komende jaren een hittegolf gaat verschijnen in september is toenemend realistisch.