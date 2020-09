Smullen van de Bredase skyline met ChocoCities

BREDA - Bij het zien van de titel, zullen er waarschijnlijk wat vraagtekens opdoemen. ''Maar de titel is letterlijk wat wij hebben ontworpen: de chocoladereep van de Bredase skyline'', aldus de makers van de ChocoCities. Onder andere Kasteel Bouvigne, het Rat Verlegh Stadion, het Gerechtsgebouw en de Grote Kerk prijken op de reep.

''We zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen en om de chocoladereep bij lokale ondernemers onder te brengen'', aldus mede-bedenker Giorgos Brentjes. Zo zal de reep te koop zijn bij de Wereldwinkel op de Passage Zuidpoort en in de loop van de week waarschijnlijk op meerder plekken.

''We zijn op het idee gekomen nadat we vorig jaar druk bezig zijn geweest met de Rotterdamse chocoladereep. We zijn een Rotterdams bedrijf en wilden een ode aan onze stad maken, die ook nog eens á la liefde gaat door de maag te realiseren was. Het idee van de skyline kwam voort uit onze andere producten, namelijk de houten skylines die we al vier jaar maken van verschillende steden.''



Foto: Emma Groenenboom

ChocoCities

''Breda is een stad waar we al jaren ontzettend graag komen, en daarom leek het ons een geweldig leuk idee om Breda in chocolade te vereeuwigen. Althans, vereeuwigen tot iemands maag gaat rommelen. Daarnaast proberen we met de chocoladereep lokale ondernemers te helpen omdat het coronavirus deze winkels zwaar heeft geraakt.''

Tot nog toe wisten de ondernemers onder andere Wereldwinkel Breda, Candles and Cards en Cigo Vermeulen als verkooppunten te strikken.