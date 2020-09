Binnenkort in de Boschstraat: Chidóz brengt 'legendary' burritos naar Breda

BREDA - Alle Bredase smulpapen kunnen binnenkort hun hart ophalen. Het Nederlandse restaurantketen met een Mexicaanse keuken, Chidóz, komt namelijk naar de Parel van het Zuiden.

Een burrito, quesedilla of toch liever een taco? Lekkerbekken hoeven binnenkort niet meer te kiezen. Bij het nieuwe restaurant dat zich in de Boschstraat gaat vestigen hebben ze het allemaal. "Bij Chidóz maken we van alles. Van slow cooked vlees tot snoeihete salsa's."

Daarnaast maakt het Mexicaanse restaurant al het eten vers. "Aan de bar kunnen klanten zelf de ingrediënten voor hun burrito, bowl of taco kiezen." Klanten kunnen voor hun maaltijd terecht bij de winkel in de Boschstraat, maar ze kunnen het eten ook laten bezorgen.

Chidóz

Chidóz is een Nederlands restaurantketen met een Mexicaanse keuken. De eerste vestiging werd geopend in Utrecht, maar ook in Eindhoven, Nijmegen, Amsterdam, Haarlem en Den Bosch is Chidóz te vinden.

''Wij hebben voor Breda gekozen omdat het een grotere gezellige Brabantse stad is'', aldus de leiding van Chidóz ''Het is onze derde vestiging in Brabant, waardoor je toch merkt dat mensen het al kennen vanuit bijvoorbeeld Den Bosch of Eindhoven en wij hier ook vraag naar kregen. Wij focussen ons op de grote tot middelgrote steden in Nederland en Breda stond zeker erg hoog op ons lijstje.''

''Toen de hoeklocatie op de Boschstraat vrij kwam, zagen wij dit als onze kans. Wij waren al enige tijd naar dit pand aan het kijken, echter kwam toen Corona en hebben wij het even stil gelegd. Na een paar weken bleek dat ons concept goed kon blijven lopen ondanks de corona maatregelen en hebben wij besloten door te pakken met de locatie in Breda.''

De vestiging in Breda zal naar alle waarschijnlijkheid eind november openen.