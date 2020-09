World CleanUp Day: dit doen Bredanaars om hun stad schoner te maken

BREDA - Het is vandaag World CleanUp Day. Wereldwijd gaan mensen de straat op om hun stad of dorp een stukje schoner te maken. Zo ook in Breda. Meerdere mensen/groepen gaan gewapend met een prikker de stad in. Dit zijn de initiatieven van dit jaar:

BredaWandelt/Opgeruimd Breda

Wandelvereniging BredaWandelt zet zich graag in voor een schoon Breda. "Omdat we graag ons steentje willen bijdragen en je tijdens het wandelen perfect kan opruimen, gaan we deze week samen met Opgeruimd Breda tijdens onze wandelingen prikken", aldus de organisatie. "Op de heenweg gaan we zoveel mogelijk prikken en op de terugweg wandelen we terug naar de vuilcontainer bij onze locatie op de hoek."

Ron en Kristina

Breda is een prachtige stad, maar hij mag wel wat schoner. Dat vinden Kristina Morros en Ron Bekker. Samen organiseren zijn vanaf 22 augustus clean up-evenementen waarmee je de singels en de oevers schoon kan maken door de suppen of via plogging. Ook vandaag gaan zij het water in.

PvdD

Actieve leden van de Partij voor de Dieren gaan vandaag de Bredase leefomgeving een stukje schoner maken. Gewapend met een grijpstok en een vuilniszak vertrekken zij vanaf de Steenakker. Met deze actie wil de partij bewustwording over zwerfafval creëren bij buurtbewoners en bedrijven.

Jumbo Food Market

Als goede buur wil Jumbo Foodmarkt graag een bijdrage leveren aan een schone wereld en het prettiger maken van de buurten waarin ze actief zijn. Laten zij weten op hun instagrampagina. ''Met onze deelname aan WORLD CLEAN UP DAY willen wij onze betrokkenheid tonen en een steentje bijdragen aan het opruimen van zwerfafval.''

Duikboot Festival

Ook de organisatie van Duikboot Festival maakt zich graag hard voor een schoner Breda. Festivalbezoekers, organisatoren en andere betrokkenen zetten zich tijdens World CleanUp Day. Zij gaan zorgen voor een zwerfafvalvrije omgeving van de Asterdplas in Breda, de jaarlijkse festivallocatie van Duikboot Festival. Ruim 75 mensen meldden zich aan om de handen uit de mouwen te steken.