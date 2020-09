GGD West-Brabant kan hoeveelheid bron- en contactonderzoeken aan: wel tekorten bij laboratorium

BREDA - GGD West-Brabant heeft geen capaciteitsprobleem voor het bron- en contactonderzoek rondom het coronavirus. Dat meldt het College naar aanleiding van vragen de PvdA. Wel is er sinds korte tijd een probleem ontstaan bij het laboratorium.

Diverse GGD's in Nederland trokken onlangs aan de bel over capaciteitsproblemen. Naar aanleiding daarvan stelde de PvdA vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Die melden echter dat dit probleem niet geldt voor de GGD West-Brabant. "Om voorbereid te zijn op de realisatie van 2.300 testen per dag in het najaar (conform de prognose van het RIVM) en de daaruit voortvloeiende bron- en contactonderzoeken, schaalde de GGD WB al fors op. De GGD WB is daardoor in staat om veel meer mensen te testen en bron- en contactonderzoek uit te voeren", aldus het college. Daarnaast zet de GGD WB extern personeel in voor bijvoorbeeld de uitvoering van het bron- en contactonderzoek, de bezetting van de teststraten en overige coronaprocessen.

Wel concludeert het college dat er landelijk, maar ook in de regio West-Brabant, sinds korte tijd een capaciteitsprobleem is ontstaan bij het laboratorium. Het probleem heeft onder andere te maken met tekort aan materiaal. Dit heeft consequenties voor het aantal testen dat de GGD per dag kan uitvoeren, namelijk maximaal 1200. Het capaciteitsprobleem bij de laboratoria leidt ertoe dat niet iedereen die zich wil laten testen ook snel dichtbij huis terecht kan en aansluitend ook snel de uitslag hoort. "Dat vinden wij onwenselijk. Door langere wachttijden en verdere reistijden tot een testlocatie kan de testbereidheid dalen. En wanneer mensen zich niet laten testen en vervolgens ook niet preventief thuisblijven, stijgt het risico op nieuwe besmettingen."

Positieve testen

1413 mensen zijn in de periode 1 juni tot en met 10 september positief getest door de GGD West-Brabant. Volgens het college is het verloop van de besmettingscijfers grillig. Op 1 juli was 0,2% van de geteste personen positief. Dit was op 15 juli al gestegen naar 2,4%. Het percentage besmettingen liep begin augustus op tot ongeveer 5%. Begin september lag dit percentage op 2,1%.

Hierdoor is het aantal bron- en contactonderzoeken dat uitgevoerd moest worden ook fors gestegen. "De GGD WB heeft deze bron- en contactonderzoeken in Breda allemaal kunnen uitvoeren. Onvoldoende personele capaciteit is in West-Brabant nooit oorzaak geweest voor het niet uit kunnen voeren van bron- en contactonderzoek", concludeert het college. "Opgevallen is dat jongeren niet altijd, om verschillende redenen, open zijn tijdens het bron- en contactonderzoek. Ook is er een toename te zien in het aantal contacten dat mensen hebben."