In een raceauto met een echte coureur: Kindpatiënten beleven bijzondere dag bij het Amphia

BREDA - Kindpatiënten van het Amphia Ziekenhuis beleefden vandaag een unieke dag. Zij mochten met voormalig coureur Rob Kamphues meerijden in een race-auto. De middag was een initiatief van Stichting Groot Hart, waar Kamphues ambassadeur van is. De stichting geeft zieke kinderen de mogelijkheid in zo'n race-auto rijden.

Stichting Groot Hart, Stichting Vrienden van Amphia, Stichting Amphia en Betrokken Ondernemers Breda regelden een Formule1 race-auto voor vanmiddag. De kinderen stonden vol verwachting in de rij. Op het voorplein konden kindpatiënten en bezoekende kinderen een ritje maken in het voertuig. Naast Kamphues mochten ze op de bijrijdersstoel een stuk over de openbare wegen rijden.

''Dit evenement wordt natuurlijk speciaal voor de kinderen georganiseerd, wij vinden het heel mooi en belangrijk dit te doen,'' aldus Giel Baaij van Amphia. Waarop Vincent Wedekind van Stichting Groot Hart inhaakt. ''Het is een echte Formule1 auto. Voor de kinderen is het mooi, de auto trekt snel op en het is in alles heel anders dan in een normale auto. ''Deze activiteit is erop gericht om kinderen zelfstandig te kunnen laten genieten van iets spannends en te leren op eigen benen te staan'', laat de organisatie weten.''

De organisatie komt ook nog met een nieuwtje ''We willen ook een kartrace in de parkeergarage van Amphia gaan houden. Iedereen staat hier welwillend tegenover, dus dat zal er wel van komen'', besluit Baaij



Van 13.00 – 16.00 kunnen de kinderen meerijden.