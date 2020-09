De plantenbieb is populair in Breda: Ruil je stekje of plantje

BREDA - De plantenbieb begint in Breda steeds populairder te worden. Je laat een plant of stekje achter en neemt er weer een mee. Paula Spans begon zo'n anderhalf jaar geleden een succesvolle plantenbieb in de buurt van station Prinsenbeek. Paula Vorstenbosch deed vorige week hetzelfde in Princenhage.



Paula Spans startte anderhalf jaar geleden met een plantenbieb op de Bergdreef. Naar eigen zeggen kwam dit toevallig tot stand. ''Ik begon met twee planten en dit werden er steeds meer'', vertelt Paula. ''Ik begon mij hierna meer in planten te verdiepen en kocht er steeds meer. Je merkt dan dat planten tegenwoordig erg duur zijn. Daarnaast vind is het harstikke leuk om je eigen stekjes weg te geven of te ruilen voor nieuwe. Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby.''



Paula komt de mensen die gebruik maken van haar plantenbieb weleens tegen. ''Ik ben zelf doordeweeks gewoon aan het werk, maar ik kom soms wel mensen tegen. Dan maak ik even een praatje. Mensen zijn er erg enthousiast over.'' De mensen zijn zelfs dusdanig enthousiast dat er over het algemeen juist meer planten en stekjes bijkomen dan dat er meegenomen worden. Op die manier is haar plantenbieb steeds groter geworden.

Princenhage



Paula is niet de enige in Breda met zo'n Plantenbieb. In Princenhage opende er afgelopen week één. De eigenaar, Paula Vorstenbosch vertelt over haar ervaring. ''Niet zo heel lang geleden had ik eigenlijk niet zo veel met planten. De laatste jaren is dat meer gekomen en daarbij begon ik ook te stekken. Ik ging stekjes ruilen met familie en vrienden en zo kwam ik op dit idee. Ik wil hiermee mijn passie delen en andere mensen bereiken'', legt ze uit. ''Bij mijn plantenbieb halen mensen een stekje of hele plant op. Meestal brengen ze een stekje, maar het komt ook voor dat ze met een volgroeide plant aankomen.'' In Princenhage is dit de eerste Plantenbieb.



Voor meer informatie over de plantenbieb op de Bergdreef vind je op https://www.facebook.com/plantenbiebbreda/ Voor de plantenbieb in Princenhage kun je terecht op https://www.instagram.com/plantenbieb_princenhage/