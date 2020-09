Breda praat over natuurinclusief bouwen: dier en natuur mogen niet in het nauw komen

BREDA - Breda was vandaag gastheer van het symposium 'Heel Brabant ontwerpt natuurinclusief! Jij toch ook?'. Het symposium is samen met Vogelbescherming Nederland, Kunstloc Brabant en de Zoogdiervereniging georganiseerd.



''Natuurinclusieve bouw is een belangrijke bouwsteen om de ambitie van Breda als stad in een groen park, waar te maken. Bouwers en ontwikkelaars spelen een belangrijke rol in een groene toekomst voor Breda'', laten de projectontwikkelaars weten.

Bouwprojecten kunnen ervoor zorgen dat flora en fauna in de knel komen te zitten. Daarom zet Breda in op natuurinclusief bouwen en ontwerpen. Denk hierbij aan groene gevels en daken en nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen. “Breda stimuleert ook een groene inrichting van de buitenruimte'', aldus wethouder natuur- en landschapsontwikkeling, Paul de Beer. ''Dat brengt verkoeling tegen de hitte, voert regenwater af in natte tijden en houdt het vast voor drogere perioden. Meer natuur in de stad is gezond voor mens en dier. Een mooi voorbeeld van natuurinclusieve bouw in Breda is de aanleg van de nieuwe stadsrivier door het centrum van de stad. Dat wordt een groene corridor: overal langs de rivier gaat nieuwe natuur ontstaan met als basis de groene kademuren, waarvoor ook Europese subsidie is verleend”.