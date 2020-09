Mark Rutte: 'Het coronavirus is met een comeback bezig'

BREDA - Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben vrijdagavond wederom een persconferentie gegeven omtrent de maatregelen rondom het coronavirus. "De feiten zijn zorgwekkend. Het aantal ziekenhuisopnamen zien we duidelijk oplopen. De eerste patiënten zijn alweer overgeplaatst naar andere ziekenhuizen om de zorg aan te kunnen. We willen voorkomen dat planbare operaties uitgesteld moeten worden", stelde Mark Rutte.

Het coronavirus is volgens Mark Rutte met een comeback bezig. "Het gaat zo snel dat het Outbreak Management Team heeft aangeraden om snel actie te ondernemen. De regionale en lokale aanpak blijft de kern van onze strategie. We willen het virus zo hard mogelijk raken met zo min mogelijk negatieve effecten op de economie, maar we moeten extra maatregelen nemen."

Het kabinet gaat werken met drie verschillende risiconiveau's. Bij niveau één (waakzaam) gelden alleen de landelijke maatregelen, bij niveau 2 (zorgelijk) gelden extra regionale maatregelen en bij niveau 3 (ernstig) gelden harde maatregelen om kwetsbaren te beschermen. Het aantal besmettingen loopt volgens de bewindslieden vooral op in de grote steden en daarom worden er extra maatregelen getroffen in de regio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. Deze regio's zijn nu op risiconiveau 2 gezet.

Dat betekent voor deze regio's dat horeca vanaf 00.00 uur niemand meer binnen mag laten en om 01.00 uur moet de horeca de deuren sluiten. Ook groepen van groter dan vijftig personen zijn niet meer toegestaan. De maatregelen gaan vanaf zondagavond 18.00 uur in. "Maar de kans is groot dat dit binnenkort ook voor andere regio's gaat gelden", stelde Hugo de Jonge.

Lastige boodschap

"Extra maatregelen, oftewel een stap terug zetten, dat is een lastige boodschap", stelde Mark Rutte. "Voor veel mensen is het coronavirus een ver van m'n bed show aan het worden. De 1,5 meter afstand wordt moeilijker, thuis blijven bij klachten blijft lastig, op kantoren wordt het voller, mensen snakken naar contact met familie en vrienden. Dat is logisch, maar het is niet goed de regels los te laten. Het is ook écht niet verstandig." Volgens Rutte kunnen we het virus vooral eronder krijgen door ons gedrag aan te passen.

"Het was ons gedrag dat eerder het verschil heeft gemaakt. Die urgentie, dat gevoel van noodzaak, moet weer terug. We moeten dat weer gaan voelen. Wat daar niet bij helpt is het beeld van de Intensive Care's in Nederland. Jongeren worden minder ziek, er zijn minder coronagevallen, maar we mogen ons er niet door in slaap laten sussen. Als we nu niets doen, is de kans groot dat we over drie weken weer 10.000 besmettingen per dag hebben. Daarom doe ik een dringende oproep: blijf thuis bij klachten, houdt 1,5 meter afstand, ontvang niet meer dan zes gasten, werk zoveel mogelijk thuis, vermijdt drukte, was je handen. We kunnen dit. Dat hebben we eerder bewezen. We moeten het nu, met elkaar, nog een keer doen."