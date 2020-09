Geblesseerde Mario Bilate staat weken aan de kant

BREDA - Mario Bilate staat enkele weken aan de kant. Dat schrijft NAC op haar website. Afgelopen maandag moest Bilate na een kleine tien minuten het veld verlaten met een blessure.

Het debuut van Mario Bilate heeft niet opgeleverd wat de aanvaller er van had gehoopt. Na ongeveer 10 minuten moest hij zich laten wisselen door een hamstringblessure. NAC schrijft op haar website dat er inmiddels een MRI-scan is gemaakt en is duidelijk geworden dat Bilate enkele weken aan de kant zal staan.

Over het algemeen begint de lappenmand van NAC langzaam leeg te lopen. Javier Noblejas en Anouar Kali trainen inmiddels weer buiten en zijn aangesloten bij de groepstraining. Beide spelers raakten in juli geblesseerd en moesten een aantal duels missen. Zij bevinden zich momenteel in de laatste fase: wedstrijdfit worden.

Verder revalideert Nacho Monsalve nog altijd van zijn kwestuur. De verwachting is dat hij over een kleine maand weer buiten mag trainen. Greg Leigh herstelt nog altijd van zijn blessure. Greg is voorlopig nog niet inzetbaar voor NAC.