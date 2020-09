Breda wil boa's voor één jaar uitrusten met een korte wapenstok

BREDA - Bredase boa's krijgen binnenkort mogelijk een korte wapenstok. De gemeente Breda heeft zich aangemeld voor een landelijke pilot waarbij de korte wapenstok één jaar getest kan worden. Handhaving hoopt dat Breda geselecteerd wordt om deel te nemen aan de test. "De komende periode zal het ministerie zich buigen over alle aanvragen we wachten dus in spanning af of wij deel mogen nemen."

Breda wil boa's gaan uitrusten met een korte wapenstok. De gemeente heeft zich aangemeld voor de landelijke pilot. Wanneer de gemeente daarvoor geselecteerd wordt, krijgen boa's voor één jaar beschikking over de korte wapenstok. Die wordt dan toegevoegd aan de huidige verdedigingsmiddelen die de boa's hebben. Wel zal de wapenstok alleen gedragen worden op momenten en in gebieden waar dat noodzakelijk wordt geacht, maar ook alleen door boa's die opgeleid en gecertificeerd zijn om het middel te gebruiken.

De Bredase handhavers hopen dat Breda geselecteerd zal worden. Zij pleiten al langer voor de extra bewapening van boa's. "Wij zijn erg blij dat het college van B&W Breda heeft aangemeld voor de landelijke pilot. Een pilot waaraan we vooral mee willen doen om ons werk veilig te kunnen uitvoeren", laten zij weten.

In totaal kunnen 10 gemeenten meedoen aan de pilot.