Breda hamert via borden op gedragsregels: 'Geen afstand = boete'

Heb jij de borden met gedragregels al gezien ??in het centrum? De borden staan in het winkelgebied, het horecagebied en in de aanloopstraten. Wij vinden het erg fijn dat heel veel mensen de Bredase ondernemers ondersteunen en lokaal kopen!! Maar hou het wel veilig en verantwoord, met een gepaste afstand ??????? 1.5 m ??????? en voldoende ruimte. Deze borden wijzen iedereen op de gedragsregels. Daarnaast werkt de Drukte Meter ook nog steeds! ??Stuur een appje naar 0611778060. Je krijgt gelijk een bericht met de actuele drukte in de stad. Wij wijzen mensen zowel in het winkelgebied als in het horecagebied op de gedragsregels. Hou je je niet aan de regels en/of volg je de aanwijzingen niet op dan riskeer je een boete. Alleen samen krijgen we corona onder controle!?? # breda #handhaving #samenvoorveiligheid #samentegencorona