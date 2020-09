Weerbericht Breda: 'Nu nog een beetje zomer, vanaf donderdag herfstweer'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 21 september en de komende dagen.



Een hogedrukgebied boven het oosten van Europa met een uitloper tot over onze omgeving en de Britse eilanden bepaalt nog vandaag en morgen ons weerbeeld. Vanaf woensdag dringen storingen vanaf de Atlantische Oceaan op.



Vandaag is het zonnig, met hooguit een enkel wolkensluier. De wind waait zwak uit het noordoosten, gemiddeld met 2 Beaufort. Het wordt nog een keer zomers warm met 24 tot lokaal 25 graden.

Het weer voor de komende dagen

Dinsdag

Het wordt het zomers warm met 25 tot lokaal 26 graden. De wind is eerst zwak en veranderlijk, later heeft hij een voorkeur voor zuidwest of west. De zon is goed van de partij, hoewel er later op de dag wel wat meer wolken komen. Het blijft droog.



Woensdag

De dag begint met zon, maar gaandeweg komen er meer wolken. Later op de middag en in de avond is er kans op enkele buien. Mogelijk met een donderslag. De wind trekt aan naar matig, windkracht 3 of 4 en komt vanuit het zuiden. Het is nog altijd warm met maxima tot 23 of 24 graden.



Donderdag

Vanaf donderdag wordt het echt wisselvallig. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon naast wolken. Tijdens de tweede helft van de dag is er een toenemende kans op buien. De zuiden- tot zuidwestenwind zwelt aan naar matig tot vrij krachtig (4 of 5 Beaufort). Het wordt met 18 graden een stuk koeler.



Zonsopgang- en zonsondergangtijden voor maandag 21 september 2020

Zon op: 07:25 uur

Zon onder: 19:41 uur

Daglengte: 12:16 uur



Begin van de astronomische herfst

Dinsdag 22 september 2020 om 15.30u Centraal Europese Zomertijd (CEZT)



Zo was het weer zondag 20 september 2020

Maximumtemperatuur: 24,5 graden

Minimumtemperatuur: 10,4 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 21 september 2020 om 14:00 uur