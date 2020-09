Informatie over de Bouverijen? Informatieavond in de buitenlucht in tenten en aan tafels

BREDA - De gemeente Breda houdt woensdagavond een informatiebijeenkomst op locatie over de Bouverijen. In het plan tussen Teteringen en Breda-Noord worden zo'n 650 woningen gerealiseerd. De bijeenkomst is coronaproof. Alle betrokkenen zoals ontwikkelaars zijn te spreken in tenten en aan tafels in de buitenlucht.

Het plangebied Bouverijen tussen Teteringen en Breda-Noord biedt in totaal ruimte aan 650 woningen en de brede school De Mandt. Daarvan zijn zo'n 250 woningen al gebouwd. De rest is in ontwikkeling of staat in de planning.

Wie informatie wil over het project, kan woensdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur in het gebied terecht. Zo zijn aannemer Van Gelder en medewerkers van de Gemeente Breda aanwezig om vragen te beantwoorden over de (planning) van de inrichting van de openbare ruimte en de aanplant van groen in dit gebied. Ook is er informatie over het ontwerp van de openbare ruimte in de deelplannen 5 en 6 en over de verkoop van 5 bouwkavels in deelplan 6. Onderdeel van het project Bouverijen is ook de vernieuwing van de huidige speelvoorziening aan de Branderij. Tijdens deze inloopbijeenkomst is het eerste ontwerp te zien van deze speelvoorziening.

Het concept van de ruimtelijke opzet voor deelplan 7 en 8 is deze avond ook in te zien. Dit gebied wordt op dit moment bouwrijp gemaakt. Daarna start ook hier de bouw van woningen.

Coronaproof

"Vanwege de coronamaatregelen hebben we gekozen voor meerdere locaties waar informatie verkrijgbaar is. Dit zijn allemaal buitenlocaties met tenten en grote tafels", legt de gemeente uit. Het is belangrijk dat bezoekers afstand houden tot elkaar en tot de medewerkers van gemeente, aannemer en ontwikkelaars. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. Belangstellenden kunnen zich deze avond van 18.00 uur tot 20.00 uur melden.