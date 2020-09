NAC blijft koploper na 0-2 winst in Utrecht

BREDA - NAC heeft maandagavond geen fouten gemaakt tegen Jong Utrecht. De club uit Breda nam de drie punten mee naar huis na treffers van Venema en Van Hooijdonk. NAC is als enige ploeg in de Keuken Kampioendivisie ongeslagen en blijft ook na vier wedstrijden dus de koploper.

Groots was het niet wat NAC liet zien in Utrecht. Maar het was wel genoeg om drie punten mee naar huis te nemen. Nick Venema, de aanvaller die gehuurd wordt van de Utrechters, verving in de elfde minuut de geblesseerde Lex Immers. Een aantal minuten later schoot uitgerekend Venema de 0-1 op het scorebord. In de tweede helft was het Van Hooijdonk die aan alle onzekerheid een einde maakte door zijn vierde van het seizoen binnen te schieten. Na de 0-2 kon NAC rustig achterover leunen en de wedstrijd professioneel uitspelen.

Het was voor Van Hooijdonk, die mogelijk deze maand NAC gaat verlaten omdat hij niet het vooruitzicht heeft op genoeg speeltijd, zijn vierde doelpunt van deze competitie.

Blessures

Lex Immers moest het veld al na een kleine tien minuten verlaten na een lelijke botsing. In de 32e minuut raakte NAC ook Robin Schouten kwijt door een blessure. Zijn vervanger was Jethro Mashart.