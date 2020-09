De astronomische herfst begint: 'Het weer slaat vannacht om'

BREDA - De astronomische herfst begint vandaag om 15:31 uur. En dat gaan we al snel merken, laat meteroloog Jaco van Wezel van Weeronline weten. Het nazomerweer maakt komende dagen geleidelijk plaats voor herfstweer. De kans op buien neemt vanaf morgen toe en de temperatuur duikelt omlaag. Vandaag is het nog 20-26 graden en vanaf vrijdag moeten we het doen met maxima rond 15 graden. Om het herfstbeeld compleet te maken wakkert ook de wind flink aan.

Deze laatste dag van de astronomische zomer is het, na een regionaal mistige start, op de meeste plaatsen nog zonnig en wordt het 24-26 graden in Brabant, Limburg, Gelderland en Twente. Doordat het bijna niet waait voelt het extra warm aan.

Weersverandering zet vannacht in

Enkele uren nadat de astronomische herfst is begonnen dienen de eerste tekenen van een weersomslag zich aan. Vanuit het westen drijven enkele wolkenvelden binnen en woensdag overdag neemt de bewolking verder toe. Ook stijgt de kans op enkele buien. In het oosten blijft het nog lang droog met zonnige momenten. Het wordt nog een warme dag met maxima van 20 graden aan zee tot 24 in het oosten. Een matige, aan zee vrij krachtige, zuidwestenwind laat het een stuk minder warm aanvoelen dan vandaag.

Donderdag wordt het met maximaal 17 graden aan zee tot 20 graden langs de oostgrens gevoelig frisser.

Weekend

Vrijdag is de herfst dan echt volledig gearriveerd. Een jas is ook ’s middags hard nodig, want het wordt maximaal een graad of 15. Vooral in de kustprovincies komt een (storm)paraplu eveneens goed van pas. Er is kans op stevige buien met een klap onweer, hagel en veel regen in korte tijd. In het midden, oosten en zuidoosten is het meestal droog, maar ook daar is een enkele bui wel mogelijk. Aan zee steekt een harde noorden- tot noordwestenwind op en dat maakt het herfstbeeld compleet.

In het weekend blijft het buiig, koel en windrijk herfstweer. De meeste regen valt in de kustprovincies. Een terugkeer van het nazomerweer wordt ook na het weekend niet verwacht.