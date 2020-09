Asfalt Tilburgseweg is aan vervanging toe: Weg vanaf vrijdagavond afgesloten

BREDA - De Tilburgseweg tussen de afrit van de A27 en de Takkebijsters gaat op de schop. De werkzaamheden vinden plaats op 25 en 26 september.

Het asfalt van de Tilburgseweg is van zeer slechte kwaliteit en moet daarom worden vervangen. De werkzaamheden gaan vrijdagavond 25 september van start. Vanaf 20.00 uur is de weg niet meer bereikbaar voor verkeer. De werkzaamheden duren tot zaterdag 26 september 23.00 uur. Alle bedrijven blijven bereikbaar via omleidingen.Het werk bestaat uit het verwijderen van het asfalt, opnieuw aanbrengen van het asfalt en het aanbrengen van nieuwe markering. De omleidingen zijn met borden aangegeven