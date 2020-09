Dertig Bredanaars rennen vijf kilometer door Mastbos tijdens Run for KiKa

BREDA - Vanuit huis of vanaf 10 exclusieve locaties in Nederland hebben 1020 deelnemers zich in het zweet gezet voor kinderen met kanker. Ook in Breda was een startlocatie van Run for KiKa. Zo’n dertig Bredanaars renden vanochtend een ronde van 5 kilometer door het Mastbos.

Run for Kika werd dit jaar vanwege het coronavirus in een ander jasje gestoken. Hardlopers konden voor de Run for KiKa vanuit huis starten óf vanaf één van de tien locaties. In Breda besloten ook tientallen mensen zich in te zetten voor kinderen met kanker. Zo’n dertig deelnemers stonden vanochtend aan de start bij het Mastbos. Samen renden zij vijf kilometer door het mastbos.

De actie bleek een succesvolle te zijn. In totaal werd er zo’n 80.000 euro opgehaald. Dat plaatst Run for KiKa op hun site. “They have done it again!”, aldus Nikki Wester namens de organisatie op hun site. Na twee succesvolle Run for KiKa @Home edities eerder in het jaar is de organisatie zeer tevreden over deze editie. Wester: “Onze runners blijven zich onvoorwaardelijk inzetten voor KiKa. Fantastisch om te zien dat onze KiKa-community zo loyaal is én nieuwe deelnemers heeft verwelkomd!”.

Het doel van Run for Kika @Home is duidelijk: zoveel mogelijk geld ophalen in de strijd tegen kinderkanker. Nog altijd sterft 1 op de 4 kinderen met de diagnose kanker. “Het blijft daarom zo belangrijk dat we ons samen blijven inzetten voor kinderen met kanker. Het is een bittere noodzaak, want het genezingspercentage móét omhoog van 75% naar 95%:”, sluit Wester af.