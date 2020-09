Grapjas legt 'boete' onder ruitenwissers van politiewagen in Breda

BREDA - Een Bredanaar heeft vanmiddag een opvallende actie uitgehaald bij een politiewagen in Breda. Hij schreef in grote rode letters 'Boete??' op een briefje en legde dat onder de ruitenwissers van de auto. Die stond namelijk op de stoep geparkeerd.

De politie heeft het opvallende voorval gedeeld op Instagram. De agenten leggen uit dat ze uitgerukt waren vanwege een spoedmelding, en daarbij hun auto op de stoep hadden geparkeerd. Toen ze daarvan terugkwamen vonden ze het briefje met 'Boete??' op hun voorruit.

"Goed dat de burger meedenkt, maar diegene weer niet waarom wij daar parkeren", legt de politie uit. Vanwege de spoedmelding was het immers belangrijk dat de politie zo snel mogelijk ter plaatse was. Ook benadrukken de agenten dat alle hulpdiensten in degelijke situaties foutgeparkeerd mogen staan. De 'boete' van de oplettende Bredanaar was dus niet terecht.