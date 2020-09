Steekincident op Academiesingel: Man met groot mes aangehouden

BREDA - Bij een steekincident aan de Academiesingel heeft de politie vanavond één verdachte aangehouden. De verdachte en het slachtoffer waren bekenden van elkaar.

Bij een steekincident is vanmiddag één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd gestoken met een mes. De verdachte en het slachtoffer zijn bekenden van elkaar, en zouden ruzie hebben gehad. Dat meldt de politie.

Agenten kwamen met spoed ter plaatse toen de melding van het steekincident binnenkwam. Zij hebben met getrokken vuurwapens de verdachte aangehouden. Dat was nodig omdat hij niet luisterde en een groot mes is zijn broeksband had zitten.

Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Wel kon hij zelfstandig naar het ziekenhuis gaan.