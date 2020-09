Naast Bizzey en Thomas Berge steunt ook Bredase Hardwell #ikdoenietmeermee

BREDA - Bredanaar Hardwell heeft zich aangesloten bij de hashtag #ikdoenietmeermee. De Bredase DJ voegt zich met zijn protest tegen het coronabeleid van de overheid bij artiesten als Bizzey en Famke Louise. De actie van de DJ roept bij veel fans verbazing en verontwaardiging op.

“Free the people,” zeggen meerdere rappers, dj’s, acteurs en influencers in filmpjes waarin zij aankondigen zich niet meer achter het coronabeleid van de overheid te staan. Allen hebben dezelfde tekst onder hun boodschap gezet, waarin ze verklaren dat ze, als antwoord op premier Rutte, hun ‘bek niet meer houden’. Ze stellen vragen over het nut van niet-medische mondkapjes en de 1,5 metermaatregel, en zetten vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de PCR-test bij de GGD.

Dat de Bredase DJ ook zijn steun uitspreekt voor #ikdoenietmeermee valt mij veel mensen verkeerd. Zo laat SP'er Bas Maes weten 'plaatsvervangende schaamte' te voelen voor zijn 'buurman'. "Wees een vent en neem afstand van dwazen achter de actie", schrijft hij. "Nee joh, ik zie nu pas dat Hardwell er ook bij staat. Wat een bummer", schrijft een ander.

Verbijsterd en enigszins gefrustreerd dat 1 van mijn favoriete artiesten (#Hardwell) die belachelijke hashtag, die ik niet ga herhalen/gebruiken, (onder)steunt— Natan Presman (@NatanPresman) September 21, 2020

Tegengeluid

De hashtag #ikdoenietmeermee werd op sociale mediaal snel beantwoord met #ikdoewelmee. Onder andere politici en journalisten, maar ook andere artiesten leveren met deze tegenbeweging felle kritiek op de actie. Claudia de Breij laat zich onder andere fel uit. Ze noemt de BN'ers egoïstisch en lui en vraagt zich af of zorgverleners ook mogen zeggen 'ik doe niet meer mee' als een van hen ziek wordt.

Plaatsvervangende schaamte voor mijn buurman @HARDWELL. Met miljoenen volgers zou je iets meer verantwoordelijkheidsgevoel verwachten, maar verstand is blijkbaar niet te koop. Wees een vent en neem afstand van dwazen achter de actie #ikdoenietmeermee.#ikdoewelmee #alleensamen pic.twitter.com/6gWPairEwm— Bas Maes (@BasMaes) September 23, 2020

Nee joh. Ik zie nu pas dat #Hardwell er ook bij staat. Wat een bummer. #friedepiepel pic.twitter.com/cUh5B5G23Q— Hella Hueck (@hellahueck) September 22, 2020

.@HARDWELL waaaaauw., had het IQ vedomme wel hoger ingeschat,. Van wie zijn die regels nu echt? #hardwell je had toch wel verdorie verder kunnen onderzoeken en kijken hoe of wat? Welke hypocrisie houden jullie aan?#ikdoenietmeermeehttps://t.co/wEhwBydvh3— ⭕️Vinnie!????️‍?? The seat of power is in danger (@dutchdreamer_) September 22, 2020