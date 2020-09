'Go Home Polish': Kunstwerk BredaPhoto beklad

BREDA - Eén van de kunstwerken die onderdeel is van de buitenexpositie van BredaPhoto bij het Chassé park is beklad. Op het kunstwerk 'Go Home Polish' van Michal Iwanowski is de tekst 'Welkom Polen geschreven'.

Het lijkt erop dat de persoon die het kunstwerk 'Go Home Polish' heeft beklad goede bedoelingen heeft gehad. De tekst Go Home Polish is namelijk doorkruist, en ernaast zijn de woorden 'Welkom Polen' geschreven. Toch geldt de bekladding uiteraard als een vernieling van het kunstwerk, waarmee Iwanowski een bijzonder verhaal vertelt.

Go Home, Polish is de titel van het project van de Poolse fotograaf Michal Iwanowski. De naam van het project kwam Iwanowski in 2008 tegen op een muur in Cardiff, Engeland. Het was niet persoonlijk aan hem gericht, maar toch nam de fotograaf de boodschap met zich mee. Toen Engeland in 2016 voor de Brexit stemde, besloot hij om de 'opdracht' uit te gaan voeren. Hij liep 1900 kilometer in 105 dagen naar zijn geboorteplaats in Polen. Onderweg onderzocht hij wat ‘thuis’ betekent voor de mensen die hij tegenkwam.