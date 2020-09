De bouw van Nieuw Mertersem is begonnen, en nog enkele woningen zijn beschikbaar

BREDA - De bouw aan de Laan van Mertersem en het Dr. Struyckenplein is van start gegaan. Om dit te vieren werd vanochtend een officieel moment georganiseerd voor de toekomstige bewoners. Ook de architect, makelaars en de verantwoordelijke wethouder waren uitgenodigd voor het symbolische moment waarmee met een druk op de grote rode knop de bouw 'officieel' zou starten.



Ontwikkelingscombinatie NBU / Maas-Jacobs is verantwoordelijk voor de bouw van 75 statige woningen. Makelaar Bart Kimenai sprak eerder al uit dat er een groot animo is voor deze huizen. De vlotte verkoop was dan ook te verwachten volgens Kimenai. Slechts twee woningen zijn nog beschikbaar.

Het project bestaat uit 75 hoge rijwoningen van drie bouwlagen met een zolder. ''De woningen variëren in breedte waardoor er zich drie basistypen onderscheiden van circa 100, 115 en 130 m2 woonoppervlakte'', aldus Kimenai. "Omdat de woningtypen sterk variëren, is ook de groep mensen die hier een woning hebben gekocht groot.''

Heuvel

De Ontwikkelingscombinatie Nederlandse Bouw Unie & Maas-Jacobs kocht het terrein (Heuvel) in 2019 van WonenBreburg. Hans Pars, bestuursvoorzitter WonenBreburg, is van begin af aan blij geweest met de verkoop aan NBU en Maas-Jacobs: “De investeringen in Heuvel leveren steeds meer concreet resultaat: een wijk die is opgebloeid en groeit in populariteit. Met het geld van de verkoop gaan wij nieuwe kansen creëren voor onze huurders op andere plekken in de stad.”



De komst van de nieuwe woonwijk draagt bij aan de metamorfose die Heuvel ondergaat. Er zijn afgelopen tijd al op diverse plekken sterk verouderde sociale huurwoningen gesloopt zodat nieuwe woningen in de koopsector kunnen worden teruggebouwd. Zo ontstaat meer evenwicht in koop- en huurwoningen in de wijk voor diverse doelgroepen.



Jeroen Stoutjesdijk | Een impressie van hoe de wijk eruit moet komen te zien.



Het officiële momentje werd gehouden in een tent bij het terrein. WESLEY VAN DER LINDE