Ook Pathé doet Zwarte Piet in de ban

BREDA - Pathé stopt met de vertoningen van Sinterklaasfilms waarin Zwarte Piet voorkomt. Dat heeft de bioscoopketen vanmiddag bekend gemaakt.

"Wij vinden dat niemand zich gediscrimineerd moet voelen bij de films die wij vertonen", schrijft Pathé in de korte verklaring. "Daarom draaien we geen films meer met zwarte pieten. Alleen films met bijvoorbeeld roetveegpieten zijn nog bij Pathé te zien. Iedereen is bij ons welkom en moet zich ook welkom voelen!" Het nieuwe beleid van de bioscoopketen kan rekenen op positieve, maar ook negatieve reacties. Maar met racistische opmerkingen maakt Pathé korte metten. "Wij tolereren geen racisme. Je mag op social media je mening delen, maar doe je dat op onze pagina’s, dan verwachten we dat je dit met respect doet."

Breda

Vorige week werd bekend dat ook de Bredase basisscholen voor roetveegpiet kiezen. Het Sinterklaascomité Breda centrum ziet niks in roetveegpiet, omdat de maskerade dan verdwijnt. Wel wil het comité meedenken in andere mogelijkheden. Zij hebben aangegeven voor grijze piet te kiezen.