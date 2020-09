Guido Weijers gaat opnieuw oudejaarsconference voor RTL doen

BREDA - De Bredase cabaretier Guido Weijers gaat ook dit jaar de oudejaarsconference doen voor RTL. Dat maakte hij gisteren bekend via zijn Instagram. Dit wordt de vierde keer dat de Bredanaar de show op oudejaarsavond mag doen.

"Ja hoor! Ik mag dit jaar weer De Oudejaarsconference op TV verzorgen", laat Weijers weten op zijn Instagram. "Blijft een groot voorrecht! Let’s make it a good one!"

In het filmpje dat de cabaretier deelt is ook RTL-baas én Bredanaar Peter van de Vorst te zien. "2020 was en is een bewogen jaar", vertelt hij. "Maar dit jaar vraagt toch om een vrolijke en feestelijke afsluiting", vervolgt hij. "En daarvoor hebben we iemand bereid gevonden die het jaar al vaker voor ons afsloot, en dat is niemand minder dan... Guido Weijers!"

Weijers laat in de video weten dat hij er enorm veel zin in heeft. "Misschien wel meer dan ooit", geeft hij toe. "Want wie had in maart nou gedacht dat de theaters nu weer open zouden zijn? Het is echt een opluchting dat we mensen weer mogen laten lachen en dat we weer mogen optreden."