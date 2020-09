Blind Walls Gallery en Epic Breda presenteren limited edition T-shirt

BREDA - Epic Breda en Blind Walls Gallery presenteren het tweede 'Blind Walls Epic Stories T-shirt'. Het T-shirt is ontworpen door de Bredase illustrator Hedof ter ere van het vijfjarig bestaan van Blind Walls Gallery. Gisteren werd het T-shirt gereleased bij BRACK aan de Speelhuislaan.

Het ontwerp is geïnspireerd op de nieuwe schildering van Hedof aan de Markendaalseweg. Het is de vijfde schildering die de illustrator maakte in opdracht van Blind Walls Gallery.



Het T-shirt en de muurschildering zijn geïnspireerd op de missie van Blind Walls Gallery: (Bredase) verhalen vertellen door middel van muurschilderingen. De muurschildering toont verschillende manieren om verhalen te vertellen, via telefoon, muziek, tekst, een vredespijp en een droom. De rat is een troubadour die van deur tot deur de verhalen langs brengt.



Release

Het limited edition T-shirt werd vrijdag 25 september om 19.00 uur gereleased bij BRACK aan de Speelhuislaan. Er zijn 75 T-shirts beschikbaar, volledig in stijl verpakt in een verfblik.