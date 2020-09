Crowdfunding cafetaria Family groot succes: 86 procent in korte tijd

BREDA - Cafetaria Family gaat een filiaal gaan openen in de Belcrum. Vandaag is het project live gegaan op Horeca Crowdfunding Nederland. Family is op zoek naar investeerders die hen aan het doelbedrag willen helpen.

Family Breda is op zoek naar investeerders die hen willen helpen om het doelbedrag van 275.000 euro op te halen. ''Inmiddels hebben wij ruim 57.500 euro opgehaald in ons eigen privé en zakelijk netwerk'', laat Pascal Bart Verwijmeren van Family weten op Facebook.

''Groot nieuws! Family komt naar Breda, we openen binnenkort onze deuren in Breda. Waar? In de wijk Belcrum van Breda! Like pagina en blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes en bekendmakingen'', laat Family op de Facebookpagina weten.

Op het project wordt 8 procent rente geboden met een looptijd van 48 maanden. Het gaat hard hard en na het laatste bericht van Verwijmeren is bekend dat inmiddels 75 procent van het bedrag is opgehaald.

De actie ondersteunen kan hier.