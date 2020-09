De Experience app van de Singelloop: 'Zo is het net alsof de mensen je toch aan staan te moedigen'

BREDA - Over minder dan tien dagen is het zo ver: Dan vindt de Alternatieve Singelloop plaats. Dit jaar doen er ruim 3500 deelnemers mee aan het Bredase hardloopevenement. Alleen de duizenden toeschouwers die het evenement ieder jaar trekt, moeten deze editie thuisblijven. Maar dankzij de gloednieuwe Singelloop Experience App worden de deelnemers toch op unieke wijze aangemoedigd.

Normaal gesproken is de Singelloop een gigantisch evenement, qua aantal deelnemers maar ook zeker qua aantal supporters. Maar dit jaar is er geen vast parcours. En de supporters moeten thuis blijven. Toch wil dat niet zeggen dat de deelnemers de aanmoedigingen moeten missen. Speciaal daarvoor is de Singelloop Experience App ontwikkeld. Je start de app op, doet je oortjes in en het is net alsof er niets veranderd is. Je hoort mensen die je luidkeels aanmoedigen. Je hoort de teksten voorbij komen van de gebruikelijke speakers Frans & Frans en als klap op de vuurpijl hoor je natuurlijk ook de 'muziekskes' van de Singelloop.''

Deze nieuwe app werd vrijdag gelanceerd in bijzijn van wethouder Daan Quaars van evenementen & digitalisering. ''Deze Experience App blijkt uniek te zijn, want Breda is het eerste grote loopevenement in Nederland met een dergelijke belevenis app'', geeft Flip Kitslaar van de Singelloop aan. ''Wij hebben het in eigen beheer ontwikkeld met behulp van BredaNu.''

Alternatieve Singelloop

Vanwege het coronavirus is het thema van de Singelloop dit jaar ‘Niet massaal samen, maar samen massaal!’ Dat betekent dat iedereen zijn vertrouwde afstand kan lopen, maar niet op een afgezet parcours. Iedereen kan 4 oktober zijn afstand in zijn eigen wijk of buurt afleggen. De deelnemers krijgen naast de Experience App een GPS-gestuurde tracking app. ''Daarmee registreren we de gelopen afstand en tijd voor de klassementen", aldus Kitslaar. ''Je kunt jouw 2020 editie van de AMGEN Singelloop Breda lopen waar ook ter wereld.'' Alle deelnemers krijgen 'gewoon' en startnummer en na afloop het unieke Singelloop medaille thuisgestuurd.

De makers van de app geven aan dat de Singelloop Breda Experience App waarschijnlijk vanaf dit weekeinde te downloaden is. ''Dat ligt een beetje aan de snelheid van de Apple Appstore en Google Playstore.'' Ook andere grote hardloopevenementen hebben het idee van de Experience App al overgenomen. Zo zal de appp ook worden ingezet bij onder andere de Rotterdam Marathon, Eindhoven Marathon en Tilburg Ten Miles.



De Singelloop wordt gehouden op zondag 4 oktober. Inschrijven voor de Singelloop is niet meer mogelijk.