Breda zet de groene kades in de spotlight

BREDA - Zaterdag 26 september organiseert de Gemeente Breda samen met 7 partners van het Europese project GreenQuays de Dag van de Groene Kades. Heel de ochtend en middag kunnen Bredanaars meedoen met diverse activiteiten op het Franciscanessenplein en de Nieuweweg. Doe mee met een ontdekkingstocht of workshop, of geniet er van livemuziek.

De partners van het project presenteren morgen meerdere activiteiten. Zo is er een ontdekkingstocht naar de planten en insecten langs de kademuren, er staat een 'speakerscorner' waar medewerkers van de acht organisaties korte presentaties geven en er zijn Workshops van Natuurplein de Baronie, Floron en Wageningen Universiteit. Er is Street art in samenwerking met Blind Walls Gallery. En livemuziek van onder andere de Amazing Stroopwafels.

Voor kinderen is er een tekenwedstrijd georganiseerd. Kinderen krijgen de opdracht om een tekening te maken van hoe een groen Breda eruit moet zien. Die tekening mogen ze komen inleveren, of ter plaatse maken. Kinderen die de tekening inleveren tijdens de dag, krijgen een klein, groen cadeautje. Meer informatie over de tekenwedstrijd vind je hier: https://www.greenquays. nl/nieuws/help-jij-kim-met- jouw-tekening

Over de groene kades

“Breda zet de komende jaren volop in op duurzame stedelijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord'', aldus Wethouder natuur- en landschapsontwikkeling, Paul de Beer. ''Net als veel andere steden in Europa worstelt Breda met de keuzes van niet-duurzame verstedelijking uit het verleden, verslechtering van stedelijke ecosystemen en een gebrek aan weerbaarheid tegen klimaatverandering. Dit vraagt om innovatieve oplossingen die ervoor zorgen dat inwoners van steden ook in de toekomst in een leefbare stadkunnen blijven wonen. GreenQuays past perfect bij onze ambitie om in 2030 de eerste Europese stad in een groen park te zijn''.

Welke omstandigheden nodig zijn om tussen de stenen, op de kades en onder water een rijk planten- en dierenleven te creëren, dat gaan acht organisaties de komende drie jaar met elkaar onderzoeken in het project GreenQuays.

Dit publieksevenement vindt tussen 11:00 en 17:00 uur plaats op het Franciscanessenplein en de Nieuweweg.