Weerbericht Breda: 'Stormachtig en stevige buien'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 25 september en de komende dag.





Een klein, maar venijnig lagedrukgebied ligt boven de Zuidelijke Noordzee. Het trekt komende nacht over Nederland naar Duitsland. Vervolgens blijft het dit weekend nabij onze omgeving rondzwerven voordat het zondag naar het zuiden wegzakt.



Verwachting voor vrijdagmiddag 25 september 2020

Het is wisselend bewolkt met soms wat zon, maar ook zwaar bewolkte perioden met kans op (stevige) buien. De wind waait matig, gemiddeld met 4 Beaufort uit het westen. Het is frisjes met maxima tot 15 graden.



Het weer voor de komende dagen

Vrijdagavond en de nacht naar zaterdag

Het is vaak bewolkt met talrijke stevige regenbuien met ook kans op onweer en zware windstoten. Hoe verder naar het westen in de regio West-Brabant, hoe groter de kans op heftig weer. Er gaat een (vrij) krachtige westen- tot noordwestenwind (5 of 6 Beaufort) waaien met rukwinden tot 100 km/u in het uiterste westen van Brabant en tot 80km/uur in de Baronie van Breda. Minima rond 10 graden.

Zaterdag

De dag start onstuimig met een wisselende bewolking vergezeld van buien. Vanuit het noorden schuift later op de dag een langdurig regengebied over Brabant. En opnieuw geldt, hoe verder naar het westen in de regio hoe heviger het weer. De wind waait gemiddeld vrij krachtig uit west of noordwest met rukwinden tot 80 km/u. Het is frisjes met maximaal 15 graden.

Zondag

Bij een afnemende noordwestenwind (gemiddeld 3 Beaufort) wisselend bewolkt met enkele buien. Middagtemperaturen omstreeks 16 graden.

Maandag

De wind wordt zwak, 2 Beaufort, maar blijft noordwestelijk. Het kwik klimt iets omhoog naar 17 graden. De buienkans blijft nog onder een wisselende bewolking.



Zonsopgang- en zonsondergangtijden voor vrijdag 25 september 2020

Zon op: 07:32 uur

Zon onder: 19:31 uur

Daglengte: 11:59 uur



Zo was het weer donderdag 24 september 2020

Maximumtemperatuur: 22,7 graden

Minimumtemperatuur: 11,6 graden

Neerslag: 6,8 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 25 september 2020 om 14:00 uur