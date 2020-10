Martijn liep 40 kilometer tijdens de Singelloop: ‘Ik kreeg aanmoediging vanaf de terrassen’

BREDA - Martijn Kegler deed afgelopen zondag mee aan de alternatieve Singelloop. ‘’Het was een heel andere ervaring dan normaal’’, zegt Martijn. ‘’Ondanks alles heb ik er wel van genoten. Zo kom je veel andere lopers tegen en ook voorbijgangers zijn enthousiast als ze je zien.’’ Martijn liep de 40 van Breda tijdens de Singelloop. Hierbij loop je alle verschillende afstanden achter elkaar, wat in totaal neerkomt op 40 kilometer.

Normaal zouden deelnemers massaal starten aan de Singelloop en met een grote groep de parcours afleggen. Dit jaar ging dat niet door en dus kwam de organisatie met een alternatieve Singelloop. Deelnemers liepen hun eigen route, zo ook Martijn. ‘’Het was heel anders dan gewoonlijk. Je liep niet mee met een vast parcours en er was natuurlijk geen publiek. De entourage was in zijn geheel gewoon heel anders.’’

Toch vond Martijn het een mooie dag. ‘’Met een aantal mensen hadden we wel een gezamenlijke start. We liepen coronaproof, maar wel twee aan twee zodat je toch wat aanspraak had. In het begin was het nog redelijk rustig, maar naarmate de dag vorderde kwamen we steeds meer mensen tegen. Dat was wel leuk om te zien. We zagen steeds meer mensen met een startnummer lopen. Dan zwaaide je even naar elkaar of je riep iets.’’ De slogan ‘niet massaal samen, maar samen massaal’ was dan ook toepasselijk volgens Martijn. ‘’Zo voelde het echt.’’

De 40 van Breda

Martijn liep overigens niet een grote ronde van 40 kilometer door de hele stad. ‘’Nee, we hebben 4 keer hetzelfde rondje van 10 kilometer gelopen. Hierbij kwamen we dus meermaals langs dezelfde punten. Zo kwamen we een aantal keer langs de terrassen op de Ginnekenmarkt waar mensen ons vol enthousiasme aanmoedigden.’’ Voor Martijn een mooi iets, want dit keer waren er natuurlijk geen toeschouwers aanwezig. ‘’Zo werden we toch nog aangemoedigd door veel enthousiaste mensen. Zij hadden uiteraard ook wel door dat wij meelopen.

Voor de alternatieve Singelloop was ook speciaal een Experience App ontwikkeld. Via je oortjes kon je zo luisteren naar aanmoedigingen van publiek. Martijn heeft hier uiteindelijk geen gebruik van gemaakt zegt hij. ‘’Die app was voor mij niet nodig. We liepen al met een aantal mensen, daarnaast werden we al genoeg aangemoedigd. Naast de terrassen gaf eigenlijk iedere voorbijganger wel een complimentje.’’

Goede doel

De deelnemers van de 40 van Breda zamelen ieder jaar ook geld in voor goede doelen door zich te laten sponsoren. Dit jaar waren dat Stichting Ushersyndroom: een netwerkorganisatie voor en door mensen met het Ushersyndroom. En Stichting Driving Nurses: een organisatie die zich hard maakt voor een beter gezondheid voor moeders en kinderen in Afrika. Tot nu toe werd er al ruim 21.000 euro opgehaald voor de goede doelen. Wat Martijn betreft was het alleen daarom al een geslaagde editie. ‘”Als je ziet dat er toch weer veel mensen meededen en we ook een mooi bedrag van 21.000 euro hebben opgehaald dan is het voor mij zeker geslaagd.’’

Doneren aan de doelen kan nog steeds via https://40vanbreda.kentaa.com/

Voor Martijn zelf was er ook nog een leuke opsteker op https://results.chronotrack.com/event/results/event/event-57348 werden de uitslagen bekend gemaakt. Bij de 40 van Breda is te zien dat Martijn met een tijd van 03:18:51 de snelste was.